Mehmet Yılmaz Ak'a taciz suçlaması! Ünlü oyuncudan yanıt geldi "İftira ve asılsız"
Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel'in sosyal medya hesabından yönelttiği taciz suçlamalarını reddetti. Oyuncu, "İftira" diyerek hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
Bahar dizisinde iki sezondur "Timur Yavuzoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel tarafından sosyal medya üzerinden ağır suçlamalar yöneltilmişti.
Bozyel, 16 yaşındayken Ak tarafından silah tehdidiyle birlikte olmaya zorlandığını öne sürmüş, ismini vermeden "Demet Evgar'la aynı dizide oynayan gri takımlı çocuk" ifadeleriyle işaret ettiği kişinin Ak olduğunu iddia etmişti.
Bozyel ayrıca, olayın ardından uzun süre sessiz kalmasının nedenini "uzaktan akrabalık bağı nedeniyle kan davası korkusu" olarak açıklamış, paylaşımının sonunda ise "Sesinizi çıkarın, size sıra gelmesin diye sesini çıkartan insanlara görünür destek olun" çağrısında bulunmuştu.
MEHMET YILMAZ AK SESSİZLİĞİNİ BOZDU
İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Mehmet Yılmaz Ak, sessizliğini bozarak yazılı bir açıklama yaptı.