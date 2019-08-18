Mehmet Yalçınkaya nereli yaşı kaç Masterchef Mehmet eşi ve çocukları kimdir?
Masterchef Türkiye TV8'de yeni sezonuyla başlıyor. Masterchef jüri koltuğunda oturan isimlerden biri de Mehmet Yalçınkaya. Peki renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Şef aslen nereli, kaç yaşında ve Mehmet Yalçınkaya'nın eşi ve kızı Sude Yalçınkaya kimdir?
Masterchef TV8 ekranlarında yeni sezonu ile başlıyor. Yarışmanın ünlü şeflerinden biri olan Şef Mehmet Yalçınkaya ise hayatı ile merak konusu oldu. Yeni sezonda da jüri koltuğuna oturan isimlerden biri olan Mehmet Yalçınkaya kimdir, eşi kim, kaç yaşında ve kaç çocuğu var? İşte ünlü şef hakkında merak edilenler...
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Birçok ödülün sahibi olan Mehmet Yalçınkaya aslen Bolulu ve 45 yaşında. Yarışmanın sivri dilli jürilerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya renkli kişiliği ve kendine has uslubü ile kendini sevdirdi.
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Mehmet Yalçınkaya Eğitimini İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi Bölümü'nde tamamlamdı.
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Amerika'da yayınlanan ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak spesiyalleri ve biyografisi yayınlandı.
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