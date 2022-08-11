Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te yere oturup meditasyon yaptı! O görüntüler geceye damgasını vurdu

MaterChef Türkiye'nin yeni sezon bölümleri tüm hızıyla devam ederken ortaya komik anlar da çıkıyor. Tv8 ekranların dün akşam yayınlanan bölümde Mehmet Yalçınkaya bağdaş kurarak yere oturdu. Bir yarışmacı ile beraber meditasyon yapmaya çalışınca olanlar oldu. Bakın o izleyiciyi keyiflendiren anlarda neler yaşandı...