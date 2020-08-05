Mehmet Yalçınkaya MasterChef Türkiye'de sinirden deliye döndü cezayı kesti
TV8 MasterChef Türkiye'de dün akşam şef Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkaran bir olay yaşandı, MasterChef yarışmacısının yaptığı ise yanına kalmadı, şef cezasını verdi.
MasterChef Türkiye yarışmasında final turları devam ediyor. 16 kişilik ana kadroda kimlerin yer alacağı belirlenirken yarışmada zaman zaman gerilim artıyor. Dün akşam yayımlanan MasterChef Türkiye'de ise şeflerden Mehmet Yalçınkaya yine oldukça sinirlendi.
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kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, dün akşam en iyi çökertme kebabını yaparak final turuna çıkmak için yarıştı. Yarışma heyecanıyla malzeme alırken ortalığı dağıtan yarışmacılar şef Mehmet Yalçınkaya'nın gözünden kaçmadı.
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Yarışmanın başında alelacele ekipmanlarını tamamlayarak yemek yapmaya çalışan yarışmacılar, tüm malzemelerin olduğu raftaki eşyaları yere düşürdü.
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Yerde kevgirlerin olduğunu gören Mehmet Yalçınkaya ise öfkeden çılgına döndü.
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