Mehmet Yalçınkaya Masterchef adayına çok kızdı: Yoksa sen Furkan'ın arkadaşı mısın?
TV8 kanalında MasterChef 2021 yarışmacı adayları eleme turu tüm hızıyla devam ediyor. 29 Haziran Salı MasterChef son bölümde yarışan bir aday, kullandığı teknikler ve sık sık söz kesmesiyle Şef Mehmet Yalçınkaya'yı çok kızdırdı.
MasterChef 2021'de eleme turunun heyecanı sürerken Mehmet Şef, yorumlarını dinlemeyen yarışmacı adayına sert çıktı. Sürekli kendi tekniğini anlatan yarışmacıya, Mehmet Şef, 'Sen eski yarışmacı Furkan'ın arkadaşı mısın' sorusunu yöneltti. 'Evet' yanıtını alan Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı adayının MasterChef 2020 sezonunda 'pastacı' olarak öne çıkan Furkan gibi 'kendini çok açıklayan ve durmadan kendini anlatan, söz kesen' bir yarışmacı adayı olduğunu ima etti.
Somer Sivrioğlu: Tuz ile aran nasıl?
Yarışmacı adayı yaptığı yemeği değerlendiren Şef Somer Sivrioğlu'nun 'Tuz ile aran nasıl?' sorusuna da 'Pek iyi değildir' yanıtı verdi. Şef Sivrioğlu yemeği tuzsuz bulduğunu ifade ederek 'Belli zaten' dedi.
Mehmet Şef sert çıktı: Sen Furkan'ın arkadaşı mısın yoksa?
Heyecanı yüzüne yansıyan yarışmacı, jüri üyeleri olan şefler konuşurken sürekli araya girip durunca, en sonunda azarı yedi. Şef Mehmet Yalçınkaya, yemek kritiği yaptığı anda söze giren yarışmacı adayına 'Sen Furkan'ın arkadaşı mısın?' diye sordu. Yarışmacı adayı da doğrulayınca, 'Belli zaten, çok belli' diyerek tepki gösterdi.
Mehmet Şef patladı!
Başarılı şeflere balık tabağı hazırlayan adaya Mehmet Şef birtakım öneriler vermeye çalıştı. Tam bu sırada aday, Mehmet Şef'in sözünü bölüp heyecanla araya girmeye çalışınca olanlar oldu. Sert tavırlarıyla bilinen Mehmet Şef patladı!