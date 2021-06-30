Mehmet Yalçınkaya Masterchef adayına çok kızdı: Yoksa sen Furkan'ın arkadaşı mısın?

MasterChef 2021'de eleme turunun heyecanı sürerken Mehmet Şef, yorumlarını dinlemeyen yarışmacı adayına sert çıktı. Sürekli kendi tekniğini anlatan yarışmacıya, Mehmet Şef, 'Sen eski yarışmacı Furkan'ın arkadaşı mısın' sorusunu yöneltti. 'Evet' yanıtını alan Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı adayının MasterChef 2020 sezonunda 'pastacı' olarak öne çıkan Furkan gibi 'kendini çok açıklayan ve durmadan kendini anlatan, söz kesen' bir yarışmacı adayı olduğunu ima etti.