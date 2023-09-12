Mehmet Şimşek'in sözlerinden sonra sil baştan! İşte yeni asgari ücret hesabı
Asgari ücret ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen asgari ücret hesaplaması sistemi değişiyor. Haberi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu kapsamda OVP’de yer alan 2023 yıl sonu enflasyon oranı ve 2024 yılı enflasyon öngörüsü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu için de bir referans olacak. Yeni hesapta refah payı hariç 15.707 TL ve 17.041 TL rakamları öne çıkıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını duyurmuştu. Memur ve emekli zammı dahil olmak üzere asgari ücret Ocak 2024 zammı için hesaplama sisteminin değişeceğinin mesajı verilirken, alınan yeni karar ile ücretlerin enflasyon karşısında erimemesi sağlanacak. Zamlar belirlenirken enflasyon rakamları üzerinde bir artış ve refah payı geçerli olacak.
Gelir vergisi dilimleri için yapılacak düzenleme ile de çalışanların vergi yükü azaltılacak. Peki “Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?” İşte haberin detayları…
Bu kapsamda 6 aylık enflasyon rakamları beklentisi önemli bir ipucu sağlayacak. O ipucu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. Buna göre hedef enflasyonun yıl sonunda yüzde 65 seviyesinde olması bekleniyor.
Hem SGK hem Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklisinin maaş hesabını değiştirdi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ölçü olan 6 aylık enflasyon yüzde 37,76 olurken, memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil yüzde 49,46 oranında bir artış ortaya çıkardı.