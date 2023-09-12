Mehmet Şimşek'in sözlerinden sonra sil baştan! İşte yeni asgari ücret hesabı

Hem SGK hem Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklisinin maaş hesabını değiştirdi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ölçü olan 6 aylık enflasyon yüzde 37,76 olurken, memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil yüzde 49,46 oranında bir artış ortaya çıkardı.