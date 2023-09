Mehmet Şimşek’in Chatham House’a takılan sözü; “Batı’dan izole olmayacağız”

Hafta başında Türkiye’den New York’a iki uçak kalktı.

Uçaklardan biri A330…

Cumhurbaşkanlığının iki numaralı Airbus uçağı…

İçinde iş insanları ve gazeteciler var.

Külliye'nin daveti ile New York”a gişeden gazeteciler bu uçakta.

Öteki ise B 777…

Türk Hava Yolları’nın tarifeli Boeing uçağı…

Onda da gazeteciler var.

Birinci uçaktaki gazetecilerin işi kolay…

Not tutmak, haber atlatma çabası gereksiz…

Dolayısıyla haber atlama korkusu da yok.

Tek işleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçaktaki konuşmasını aktarmak.

O da İletişim Başkanlığı'nca onaylanan “Copycat” tek metin olduğu için stressiz, keyifli bir New York seyahati olacak…

İçinde olmak istemeyeceğim ikinci uçaktaki gazeteciler

İkinci uçak ise…

İşte o uçakta olmak istemezdim.

Çünkü o uçakta öyle gazeteciler var ki…

Bindiğiniz andan itibaren rahat huzur yok…

Ya haber atlatacaksınız…

Veya biri sizi atlatacak.

Hele hele toplantıya New York’tan katılan biri daha var ki…

Oray Eğin…

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi ABD ziyareti sırasında “Kayıp 8 saat” haberi ile davetli olarak giden gazetecilere o geziyi zehir etmişti.

O hınzır gazeteci finans devinin tepesinden neler yazdı?

New York gezisinin en önemli konusu hiç kuşkusuz yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, dünyanın en büyük finans şirketlerinden Goldman Sachs’ın ünlü binasının tepesinde dünyanın önde gelen yatırımcı şirketlerinin temsilcileri ile yaptığı toplantı idi.

Bu toplantı ile ilgili en renkli ve kimsenin aklına gelmeyen ayrıntıları Oray Eğin’in HaberTürk’teki yazısından öğrendim.

Bu arada Haber Türk yöneticilerinden bir ricam var. Oray Eğin’in, Nagehan Alçı’nın, Nihal Bengisu Karaca’nın yazılarını hep merakla okurdum. Ama artık ana ekranda yazarlar olarak göstermiyorlar ve o nedenle bazı yazılarını kaçırıyorum.

Mesela Nagehan Alçı harika bir iş yapmış ve sel felaketine uğrayan Libya'ya gitmiş. İki gün sonra öğrendim.

Hepsinden rica ettim, sağ olsunlar, yayınlanan yazılarının linklerini bana WhatsApp’tan gönderiyorlar.

En kritik toplantıya katılan gazeteciler

Haklıyım.. O uçakta olmak istemezdim.

Nedenlerini de anlatayım…

(*) Hürriyet’ten Sedat Ergin var. Onun dosyalara hakimiyeti, benim için hiçbir şey ifade etmeyen bir cümlenin arkasındaki şifreleri çözme kabiliyeti ve Anglo-Sakson gazetecilik ciddiyeti ile rekabet etmem katiyen mümkün değil.

(*) Ekonomi gazetesinden Vahap Munyar…Onun gazetecilik ciddiyeti iş dünyasının önde gelen isimleriyle kurduğu sağlam ilişki, iş insanlarının ona güvendikleri için söyledikleri şeyler… Bütün bunlarla rekabet edebilmem katiyen mümkün değil.

Nitekim oradan bile çok güzel bir piyasa haberi vermeyi başardı. Birazdan ondan alıp size de aktaracağım.

(*) Sabah'tan Dilek Güngör: Gazetecilik kabiliyeti artı iktidara en yakın gazetede çalışmanın avantajı ve ilişkilerini katarsanız…Onunla da rekabet etmem katiyen mümkün değil. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk'la görüşmesini ilk veren gazeteci o olmuş.

(*) Posta’dan Hakan Çelik… Hem A 330 kadrosunda olması, hem de böyle toplantılarda A777 yolcusu olması avantajı kuvvetli.

(*) Bloomberg HT’den Açıl Sezen de varmış… Onu tanımıyorum ama eminim o kadroya girmek için yeterli referansı vardı.

B777 gazetecisinden atlatma e-bebek haberi

Şimdi geleyim B 777 yolcu listesinden Vahap Munyar‘ın yazısında okuduğum ilginç habere…

Bu haberi Vahap Munyar’ın yazısından ve Ünlü&Co”nun Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü’nün ağzından aynen aktarıyorum:

“Son dönemlerde ilk defa halka arz döneminde yabancıların alım yaptıkları işlem bebek oldu. Halka arz edilen hisselerin yüzde 5.25”i Esad Capital, yüzde 5.25”ini de Franklin Templeton Investment aldı…”

Türk yatırımcısının ve yabancıların bu e-bebek merakını bir ekonomist bana mutlaka anlatmalı.

Chatham House kuralları Cipriani’de geçersiz olunca

Sedat, Vahap ve Oray’ın yazılarından okuduğumuza göre bu toplantıda “Chatham House kuralları” geçerli olmuş.

O kuralların özeti şöyle:

“Konuşmacıların sözlerini birebir tırnak içinde yansıtmayın. Burada konuşulanları yazılarınızda yayınlarınızda genel olarak değerlendirebilirsiniz.”

Tabi ki bir gazetecinin ağzının tadını kaçıracak bir kural.

Ama katılan gazeteciler kaliteli ve işini bilen insanlarsa, onların yazdıklarından tırnak içinde verilen cümleleri de aşağı yukarı çıkarabiliyorsunuz.

Buna bir de toplantıya katılan iş insanlarıyla konuşmanızı da öğrendiklerinizi ekleyin.

Mesela yine Oray’ın yazısından öğrendiğimize göre toplantıya katılan iş insanlarının çoğu orada verilen vegan yemekleri yemeyip, sonrasında ünlü İtalyan restoranı Cipriani’ye gitmişler.

Tabi ki buralarda Chatham House kuralları unutuluyor…

Akbank 75’inci yıl gecesinde iş insanları “Chatham”siz Şimşek kulislerini almıştı

Bana gelince…

Direkt katılanlarla konuşmadım ama çarşamba akşamı Akbank’ın 75’inci kuruluş yıldönümü davetinde iş dünyasının İstanbul’da kalan bazı mensuplarının tek konusu bu toplantıydı.

Onlar neler konuşulduğunu öğrenmişler tabi.

Ben de ne olup bittiğiniz New York’taki toplantıya katılan gazetecilerin yazdıkları ve İstanbul’da “Chatham Free” açık bilgilere sahip iş insanlarından öğrendim.

Açık kaynak ve ikinci el gazeteciliği benimki…

Ama bu gazeteciliğin de bir avantajı var…

Chatham House kurallardı ayağınıza bağ olmuyor.

B777 ekibinin üzerinde birleştiği üç konu

Gazeteci arkadaşlarımız Memet Şimşek’in ekonomik kararlar konusundaki sözlerini ve anlamlarını yazdılar.

Şu üç konuda aşağı yukarı aynı yorumu yaptılar.

(*) Nebati bakanın “Ortodoks” tartışmalı politikası kesinlikle bitti ve tersine döndü.

(*) Faiz politikasından geri dönüş yok.

(*) Cumhurbaşkanın bu kararların arkasında.

Bunları öğrenmek için New York”a gitmek gerekmiyordu.

Chatham House kuralları en çok bu bölümde işlemiş

Asıl merakım Sedat Ergin’in yazısında gördüğüm bazı kavramların ne anlama geldiğini.

Chatham House kuralları galiba asıl onlarla ilgili konularda iyi çalışmış ve perdeleme yapmıştı.

Veya…

Veya o konuları ne dinleyiciler sormaya, ne de Mehmet Şimşek cevaplamaya cesaret etti.

Sedat Ergin’in yazısından “tırnak içinde” ipuçları

Bunun ilk ipucunu Sedat Ergin’in, Mehmet Şimşek’in daha önce Türkiye’de yaptığı bir konuşmadan aktardığı bölümdü.

O konuşmada Chatham House kuralları söz konusu olmadığı için Sedat bunu tırnak içinde, yani direk bakanın ağzından aktarıyordu:

“Önümüzdeki dönemde şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır.”

Tırnak içinde verilmeyen dört kavramın şifreleri

Bu hatırlatmadan anladığım, Şimşek içerde de bu 4 kavramı telaffuz etti.

(*) BİR: “Şeffaflık”, yani “Merak etmeyin”ekonomiye ait rakamlar bundan böyle TÜİK tarzı değil, şeffaf ve gerçek olacaktır…

Mı demek acaba…

(*) İKİ: “Tutarlılık”, yani “Merak etmeyin” içerde başka dışarda başka, yukarda başka aşağıda başka konuşmayacağız…

Mı demek acaba…

(*) ÜÇ: “Öngörülebilirlik”; yani “Merak etmeyin” yatırım yaparsanız, yarın uygulama ve kanunlarla yatırdığınız paranın kuşa dönmesinden endişe etmeyeceksiniz.

Mİ demek acaba…

(*) Dört ve en önemlisi: “Uluslararası normlara uygunluk… Yani “Merak etmeyin” yargı sistemimiz uluslararası normlarda çalışacaktır.

mı acaba…

Cumhurbaşkanı’nın Kavala ve Demirtaş cevabı

Ama önce “Hangi konularda” uluslararası normlara uymayı vadediyoruz ona bir bakalım…

Sadece ekonomi mi kastediliyor yoksa özgürlükler, adalet, insan hakları da bu kavrama dahil mi…

Bakın New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulan sorulardan biri Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Gezi davaları tutuklu ve hükümlüleri ile ilgiliydi.

Bir şey dikkatimi çekti.

Cumhurbaşkanı bu sorulara sinirlendi ama cevap verirken sinirlendi, ama “Bu yargının kararı” dedi.

Sorun burada düğümleniyor zaten. Nasıl bir yargı…

Uluslararası normlara göre çalışan mı…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını hiç dikkate almayan yargı mı...

Şimşek’in konuşmasında en dikkatimi çeken kavram “jeopolitik izolasyon”

Şimdi geliyorum New York toplantısı ile ilgili en kritik konuya.

Kulağıma toplantının bir anında geçen şu kavram takıldı:

“Jeopolitik izolasyon…”

Galiba arkasından şöyle bir devamı da olmuş o cümlenin:

Türkiye’nin jeopolitik izolasyonuna izin vermeyeceğiz…

Yani jeopolitik açıdan tecrit edilmesine…

Chatham House kuralları, bu kavramın hangi cümle içinde ve nasıl bir çerçevede söylendiğini, tırnak içinde vermemize izin vermiyor.

Cıpriani’de bile telaffuz edilmeyen bir cümle: Batı’dan tecride izin yok

Ne Cipriani Restoranı'na gidenler ne İstanbul’da konuştukları tanıdıkları orada söylenen cümleyi tam olarak telaffuz ediyor.

Şimşek mealen şunları söylemiş:

NATO, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlar global sistemin unsurlarıdır. Türkiye bu global sistemde kalarak ekonomisini geliştirmiştir.

Dolayısıyla bu sistemden izole edilmesine izin verilmeyecek…

Tekrarlayayım.

Bu cümlelerin iç birini tırnak içinde vermiyorum, çünkü kimsenin ağzından tırnak içinde alamadım. Yani bakanın söylediğini tahmin ettiğim cümleler olarak okuyun.

Açık kaynak ve ikinci el gazetecisi olarak bunu soru cümlelerle açabilirim.

Bu cümle ile acaba Türkiye’nin “Batı İttifakı” içindeki bağlılıklarından vazgeçmeyeceği, NATO, Avrupa Birliği perspektif ve Avrupa Konseyi içinde kalacağı konusunda bir temenni olarak yorumlanabilir mi?

Batı’dan tecrit edilmeye izin verilmeyecek mi?

Eğer böyleyse önemli.

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’a gitmeden ve gittikten sonra iki çok önemli cümle kullandı:

“Biz de Avrupa Birliği ile ilişkimizi bitiririz.”

“Batı’ya ne kadar güveniyorsam, Putin’e de o kadar güveniyorum…”

Bu cümleler ben dahil bir çok insanın kafasını karıştırdı.

O nedenle Mehmet Şimşek’in kullandığı “Jeopolitik izolasyon” kavramına çok takıldım.

İnşallah gidişat benim bu yazımdaki aşırı iyimserliği biraz da olsun destekler niteliktedir.

Demek ki iyi gazeteciler uçağa binince gazetecilik güzel günlerine dönüyormuş

Benim New York’tan “dış kapının mandalı” olarak aktarabileceğim “Chatham House Free” notlarım ve izlenimlerim bunlar.

Son sözüm de şu:

Mehmet Şimşek'in toplantısına katılan gazetecilerin bir ortak görüş de şuydu.

Toplantıyı düzenleyen TAİK (Türk Amerikan İş Konseyi) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ başarılı bir iş çıkarmıştı.

Sonuç:

İyi ve özgür gazeteciler uçağa girdiği zaman gazetecilik güzel günlerine dönüyor.

Dolayısıyla ben de yazımda İstanbul gecelerine dönebilirim.