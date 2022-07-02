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Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'dan dudak uçuklatan pozlar! Siyah bikinisiyle tozu dumana kattı!

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'dan dudak uçuklatan pozlar! Siyah bikinisiyle tozu dumana kattı!

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çok izlenen yarışa programı MasterChef'in üç jüri üyesinden biri olan Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medyada en az babası kadar popüler. Paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine adet görsel şölen yaşatan Yalçınkaya, son paylaştığı siyah bikinili pozlarla ortalığı kasıp kavurdu, beğeni yağmuruna tutuldu.

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'dan dudak uçuklatan pozlar! Siyah bikinisiyle tozu dumana kattı!

Dün akşam yeni sezonuyla Tv8 ekranlarına gelen, milyonların izlediği yarışma programı MasterChef'te üçlü jüri koltuğunda oturanlardan bir tanesi olan Mehmet Yalçınkaya'nın sosyal medyada fenomen olan kızı Sude Yalçınkaya, paylaştığı fotoğraflarla çok konuşuldu. 

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Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'dan dudak uçuklatan pozlar! Siyah bikinisiyle tozu dumana kattı!

Tv8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye, dün yeni sezonuyla ekranlara geldi.

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Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'dan dudak uçuklatan pozlar! Siyah bikinisiyle tozu dumana kattı!

Yarışmanın jüri üyelerinden biri olan Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

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Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'dan dudak uçuklatan pozlar! Siyah bikinisiyle tozu dumana kattı!

Özel hayatı ile oldukça merak edilen Mehmet Şef'i kızı Sude Yalçınkaya da en az kendisi kadar popüler.

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