Mehmet Şef gençlik halini paylaştı görenler yok artık dedi
En çok izlenen lezzet yarışması Masterchef Türkiye'nin hem en babacan hem de en sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı takipçileri 'resmen evrim geçirmişsin şef' yorumunu yaptı.
TV 8 ekranlarında 4 sezondur yayınlanan ve zirveyi kimseye kaptırmayan lezzet ve yemek yarışmacı Masterchef Türkiye geçtiğimiz haftalarda büyük finalle sona ermişti. Jüri üyeleri finalin hemen ardından Exxen'de yayınlanan Masterchef Junior'nin çekimlerine başladı.
Hem babacan tavırları hem de sivri dili ile her sezona damga vuran jüri üyesi ise Şef Mehmet Yalçınkaya oldu. Yarışmacılara olan tavrı ve sözleri ile zaman zaman ekran başındakilerin tepkisini çekse de gönül almayı bildi.
Şu sıralar Exxen'de yayınlanan Masterchef Türkiye Junior'ın yeni bölümlerini çeken Mehmet Şef, sosyal medyayı da en sık kullanan isimlerden biri. Yarışma ile ününe üne katan şefi instagramda 1.1 milyon kişi takip ediyor. Haliyle her paylaşımına ise beğeni ve yorum yağıyor.
Mehmet Şef'in son paylaşımı ise en çok yorum ve beğeni alan paylaşımı oldu. Gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı 'Hey gidi günler 😉 hey gidi günler diyenler 🙏😂 kimler ?' notuyla paylaşan Mehmet Yalçınkaya'ya kısa sürede yorum yağdı.