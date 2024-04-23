Mehmet Özhaseki, Hataylı Sözer ailesine yeni evlerini teslim etti

Ayrıca, 4 bin 333 köyde de çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürüyor. Depreme Hatay’daki köy evlerinde yakalanan Sözer ailesi de çelik karkastan yapılan evlerine kavuşan ailelerden biri oldu. Depremin ardından bölgede çok yoğun çalışmalar başladığını ifade eden Sümeyya Sözer, “Devletimizinarkamızda olduğunu anladık.” dedi.