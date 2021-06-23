Mehmet Kaplan 'Vermek istemedi' deyip ilk kez konuştu! Duygu'nun telefonunda...

"Olayın aslı ile anlatılan çok farklı"

Dosyayı incelemek isteyen herkesin avukatlarından talep edebileceğini paylaşan Kaplan, çoğu kişinin gerçeği bilmeden yorum yaptığını savundu. Kaplan, olayın aslı ile anlatılanların çok farklı olduğunu öne sürerek, “Lütfen önce benim dosyamı inceleyin. Dosyamı incelemek isteyenler avukatlarım aracılığıyla dosyamın tamamına ulaşabilirler. Dosyam incelendiği zaman görülecek ki olaylar anlatıldığı gibi değildir” dedi.