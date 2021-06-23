Mehmet Kaplan 'Vermek istemedi' deyip ilk kez konuştu! Duygu'nun telefonunda...
GAZİANTEP'te Duygu Delen'in ölümündeki soru işaretleri hala çözülemezken erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ilk kez konuştu. Aralarındaki olay Kaplan'ın Duygu'nun telefonunda gördükleriyle başlamış.
Gaziantep’te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen’in (17) ölümüne ilişkin açılan davada yargılanan Mehmet Kaplan ilk defa basına konuştu. Türkiye’nin Delen’in ölümüyle birlikte tanıdığı Mehmet Kaplan, kız arkadaşının ölümüne tanık olduğu ilk andan bu yana kadar yaşadıklarını anlattı.
Tahliye edilmişti dün gece...: Davanın 16 Haziran’da görülen duruşmasında “ev hapsi” kararıyla tahliye edilen Kaplan, dün gece saatlerinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliyeye yapılan itirazı inceleyen Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararla tekrardan tutuklandı.
Tekrar tutuklanmasından dakikalar önce ilk kez demeç veren Kaplan, o gün evde neler yaşandığını, cezaevinde geçirdiği günleri ve yargılama sürecini anlattı.
"Olayın aslı ile anlatılan çok farklı"
Dosyayı incelemek isteyen herkesin avukatlarından talep edebileceğini paylaşan Kaplan, çoğu kişinin gerçeği bilmeden yorum yaptığını savundu. Kaplan, olayın aslı ile anlatılanların çok farklı olduğunu öne sürerek, “Lütfen önce benim dosyamı inceleyin. Dosyamı incelemek isteyenler avukatlarım aracılığıyla dosyamın tamamına ulaşabilirler. Dosyam incelendiği zaman görülecek ki olaylar anlatıldığı gibi değildir” dedi.