Mehmet Günsür'dan evlilik itirafı: "10 kez daha evlenirim"
Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, eşi Katerina Mongio'ya olan aşkını dile getirdi. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan oyuncu Mehmet Günsur ilişkisi ve eşi hakkında ilk kez konuştu.
Mehmet Günsür, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Yaşamının büyük kısmını Roma'da sürdüren Günsür, İtalyan eşi Katerina Mongio'ya olan aşkını dile getirdi.
Bu yıl evliliklerinin 20'nci yıl dönümü olduğunu söyleyen Mehmet Günsür, "Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onunla her gün 10 kez evlenebilirim" ifadelerini kullandı.
Üç çocuk babası olan oyuncu, "Evliliğin en güzel tarafı, gerçekten bir takım olabilmek. Önce iki kişiydik, şimdi beş kişiyiz; artık resmen bir çeteyiz, bir kabileyiz. Bazen bir yere girerken kendimizi 'Peaky Blinders' dizisindeki gibi ağır çekimde yürüyormuşuz gibi hayal ediyorum" dedi.