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Mehmet Erdem ile Vildan Atasever evleniyor Nikah tarihi belli oldu

Mehmet Erdem ile Vildan Atasever evleniyor Nikah tarihi belli oldu

Uzun süredir aşk yaşayan şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, yaz aylarının başında evlilik kararı almalarının ardından nikah tarihlerini belirledi.

Mehmet Erdem ile Vildan Atasever evleniyor Nikah tarihi belli oldu

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem cephesinden müjde geldi. Yaz aylarının başında evlilik kararı alan ünlü çiftin nikah tarihi netleşti.

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Mehmet Erdem ile Vildan Atasever evleniyor Nikah tarihi belli oldu

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem 9 Eylül tarihinde Beyoğlu’nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek.

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Mehmet Erdem ile Vildan Atasever evleniyor Nikah tarihi belli oldu

Mehmet Erdem kimdir?

Mehmet Erdem 1978 yılında Manisa’da doğdu. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. 

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Mehmet Erdem ile Vildan Atasever evleniyor Nikah tarihi belli oldu

Bu nedenle müzikle erken yaşta tanıştı. İlk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başladı. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.

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