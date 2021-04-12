Mehmet Erdem alkolü fazla kaçırdı yolcu uçağını birbirine kattı
Şarkıcı Mehmet Erdem'in Türkiye-ABD uçuşunda olay çıkardığı iddia edildi. Erdem'in olay esnasında alkollü olduğu da söylenenler arasında
Mehmet Erdem'in Türkiye'den Amerika'ya giderken uçakta olay çıkardığı, yolculuk esnasında kadın memuruna fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü.
Takvim'in haberine göre, İstanbul'dan Chicago'ya yolculuk eden Mehmet Erdem, uçuş esnasında yerinden kalkıp kendisiyle geç ilgilenen kabin memuruna fiziki müdahalede bulundu.
İstediği alkollü içeceğin geç gelmesine öfkelendiği iddia edilen Erdem'in sözlü sataşmalara devam etti.
Business yolcularının müdahalesi ile sakinleştirilmeye çalışılan Mehmet Erdem'in, yerine oturtulsa da uçak inene kadar herkese korku dolu anlar yaşattığı belirtildi. Ünlü müzisyen, diğer yolcuların da tepkisini çekti.