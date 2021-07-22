Mehmet Dinçerler'in paylaşımı ele verdi! Hadise hayranları hemen fark edince sildi
Oyuncu Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi ile gözlerden uzak tatile gitti.
35 yaşındaki Hadise, kendisinden 1 yaş küçük oyuncu Kaan Yıldırım ile 1.5 yıllık ilişkisine son verdikten hemen sonra 33 yaşındaki iş insanı Mehmet Dinçerler ile Bodrum'da objektiflere yakalanmıştı.
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Mehmet Dinçerler-Hadise çifti, bayram tatili için Meksika'ya gitti.
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Gizli tatili Dinçerler'in hikaye bölümünden paylaştığı bir videoda Hadise'nin sesinin duyulması ortaya çıkardı.
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Meksika'dan görüntüleri paylaşarak yer bildirimi yapan iş insanının, sosyal medyada gündem olan videoyu kısa süre içerisinde silmesi dikkat çekti.
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