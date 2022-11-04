Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye hediye ettiği 3 Milyonluk yüzük replika çıktı! Gerçek değeri...
Ünlü popçu Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in mutluluğu uzun sürmemiş, çift 4.5 aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye hediye ettiği 3 Milyon TL değerindeki yüzüğü geri istemesi ise çok konuşulmuştu. Dinçerler'in milyonluk diye iddia edilen yüzüğü replika çıktı.
Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda aile arasında yapılan bir törenle nikah masasına oturmuştu. Magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü çiftin evliliği, 4.5 ay gibi kısa bir sürede bitmişti.
Hediye takıları geri istedi!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları, boşanma davası için bir araya gelmişti. Ünlü şarkıcı, boşanma için Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadığı öğrenilmişti. Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.
"Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek istediğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır" açıklamasını yapan iş insanının, boşanma kararı sonrası mücevherleri geri istediği iddiası şaşkınlık yaratmıştı.
Mehmet Dinçlerler'in evlilik teklifi sırasında Hadise'ye hediye ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğün yanı sıra düğünde takılan mücevherler ise şöyleydi: Dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane beşibiryerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler.