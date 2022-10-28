Mehmet Dinçerler Hadise'yi çabuk unuttu! Şarkıcıyla sarmaş dolaş yakalandı
Hadise ile evliliği gündeme bomba gibi düşen Mehmet Dinçerler, yine bomba gibi olaylarla 30 Eylül'de boşanmıştı. Kerimcan Durmaz ile ortaya dedikodular atılmıştı. Mehmet Dinçerler şimdi de katıldığı bir düğünde Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ile sarmaş dolaş görüntülendi.
Mehmet Dinçerler, Hadise ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenmiş, 30 Eylül'de de tek celsede boşanmıştı. Adı Kerimcan Durmaz ile dedikodulara karışmıştı.
Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, Mehmet Dinçerler geçtiğimiz günlerde bir düğüne katıldı. Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o halleri kameraya alındı.
Kuveytli şarkıcıya Mehmet Dinçerler soruldu. Ancak soruları cevaplamadı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı. Şarkıcı Rawan Bin Hussain'in de eşinden kısa süre önce boşandığı öğrenildi.
Hadise, ayrılık kararının duyulmasının ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" demişti.