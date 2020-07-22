Mehmet Aslantuğ'un paylaşımı olay oldu Şehriban Emirli'nin anlattıkları şoke etmişti

Mehmet Aslantuğ şimdi de yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gençlik halini paylaşan ünlü isim paylaşımına şunları yazdı:

"Kaptanın Seyir Defteri / Ah gençlik... Daha on beşindeyken ve kendini çoktan unutmuşken zaten; memleket aşkına baş uzatıp, fırsat eşitliği için meydan taşırırken; sanatsa mesela mesele, onda kendini değil, kendinde onu arayan; masum, masum, masum gençlik!''