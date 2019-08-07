Mehmet Aslantuğ'un oğlu özür diledi! O poz başını yakmıştı
Geçtiğimiz günlerde araba camın ayaklarını sarkıtarak seyahat ettiği görülen Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, eleştirilerin hedefi haline gelmişti ki sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.
Aşklarıyla ve evlilikleriyle gözde çift haline gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ'un ayaklarını camdan sarkıtarak seyahat ettiği fotoğrafı olay olmuş. Aslantuğ ailesi, eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabı Instagram'dan ''Baba ve oğul'' notuyla oğlu Can ile seyahat ettikleri bu fotoğrafı paylaşmış ve Can Aslantuğ'un camdan ayaklarını sarkıtarak vermiş olduğu poz nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirilmişti.
Can Aslantuğ'un vermiş olduğu o poz, “Çok tehlikeli hareket”, “Babası nasıl izin verdi”, “Mehmet Bey sizi çok seviyoruz ama bu davranış hoş olmamış” yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.
Ünlü çiftin oğulları, hakkında çıkan haberleri yeni gördüğünü söyleyerek sosyal medya hesabı Instagram'dan özür mesajı yayınladı. Aslantuğ, ''Şaka amaçlı boş arazi yolunda çok düşük hızda yapmıştık. Yoksa bu tür bir davranışla yolculuk yapmayacak kadar terbiye sahibiyiz. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim'' mesajını paylaştı.