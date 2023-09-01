Mehmet Aslantuğ'dan yeni aşk isyanı! "Neden sormuyorsun kardeşim"
Mayıs ayında 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'un adı bir kez daha aşk haberleriyle gündeme geldi. Aslantuğ iddialara sosyal medya paylaşımı ile yanıt verdi.
'Yine hiç tanımadığım bir kadın' diyen Aslantuğ, sayfasında şu notu paylaştı:
"Ne aşk adamıymışım be!.. Gülsem mi ağlasam mı kestiremiyorum. Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan her yerde Haber!
Neden arayıp sormuyorsunuz kardeşim? Sonra da niye açıklama ihtiyacı duyuyorsun diyorlar!
Nedir bu? Nasıl bir iş ahlakı? Arasanıza, sorsanıza?…"
Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz hafta da Instagram sayfasında uzun bir video yayınlamış ve boşanmayı isteyen tarafın kendisi olmadığını söylemişti.
Erkekler kadar kadınların da bir çoğunun 'can yakıcı' olduğunu söyleyen Aslantuğ, kendi ilişkisini bu durumun dışında tuttu:
"Erkeklerin önemli bir kısmı can yakıyor. Bana göre kadınların da önemli bir kısmı can yakıyor. Kendi ilişkimden zinhar bağımsız söylüyorum. Çünkü ben bu fukaranın görüp, görebileceği çok zarif, çok asil, bir duyguyla bir muhatap ile 30 yıl geçirdim. Oraya saygım sonsuz. Ben oraya ihanet etmedim."