Mehmet Aslantuğ siyaseti ısındı! Siyaset değil, haysiyet mücadelesi
TİP'ten Muğla 1. sıra milletvekili adayı olan usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, siyasete ısındı. Mehmet Aslantuğ, TİP adaylığı için ise "Benim için siyaset değil, haysiyet mücadelesi" dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla Milletvekili Adayı Mehmet Aslantuğ, "Benim için siyaset değil, haysiyet mücadelesi. Bu haysiyet mücadelesinin en doğru yerinde olduğumu düşünüyorum, sizler gibi" dedi.
TİP milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, partisinin Muğla Menteşe ilçesindeki seçim ofisi açılışında konuştu. Mehmet Aslantuğ açılışta şunları söyledi:
- Benim için siyaset değil, haysiyet mücadelesi. Bu haysiyet mücadelesinin en doğru yerinde olduğumu düşünüyorum, sizler gibi.
Şüphesiz hak ve özgürlüklerin, insana emanet edilen doğanın, diğer canlıların, sosyal devletin, yaşadığımız onca travma da sadaka zihniyetine teslim edilen ve neredeyse öyle yönetilmeye çalışan bir iklimden,