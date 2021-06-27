Mehmet Aslan aşı pozuyla Instagram'ı salladı: Hemşirenin yerinde olmak isterdim
Oyunculuktan sonra İyi Parti ile siyasete atılan Mehmet Aslan, aşı olduğu fotoğrafı Instagram'da paylaşınca beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın da bu fotoğrafı ti'ye alarak çektiği video Instagram'da defalarca paylaşıldı.
'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan, aşı olan ünlüler kervanına katıldı. Aslan, da diğer ünlüler gibi aşı fotoğrafını paylaştı ancak paylaşır paylaşmaz Instagram'da yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Eski oyuncu Aslan'ın aşı olurken üzerindeki gömleği yarıya kadar çıkardığı pozuna özellikle kadın takipçilerinden yorum geldi.
'Aşı olmaya teşvik ediyor' yorumları başta olmak üzere Aslan'a binlerce yorum yağdı.
Aslan'ın aşı fotoğrafı Instagram gündemine oturmuşken, özellikle Müge Anlı parodileriyle ünlnen Tansu Dayan da bu detayı kaçırmadı ve Aslan'ın aşı fotoğrafını ti'ye alan bir video paylaştı.
"Ben hazırım"
Aslan, Tansu Dayan'ın kendisini ti'ye aldığı komik videoya, ikinci aşıyı beklediğini ifade ederek "O zaman 2. loading" yazdı. Dayan, Aslan'ın bu yorumuna "Ben hazırım" yanıtını vererek, bir dahaki aşıda da benzer şekilde komik bir video çekeceğinin sinyalini verdi.