Mehmet Aslan aşı pozuyla Instagram'ı salladı: Hemşirenin yerinde olmak isterdim

'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan, aşı olan ünlüler kervanına katıldı. Aslan, da diğer ünlüler gibi aşı fotoğrafını paylaştı ancak paylaşır paylaşmaz Instagram'da yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Eski oyuncu Aslan'ın aşı olurken üzerindeki gömleği yarıya kadar çıkardığı pozuna özellikle kadın takipçilerinden yorum geldi.