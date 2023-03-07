Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kare geldi işte yeni eşi Berrin Ağırbaş
Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, 43 yaşında ikinci kez nikah masasına oturdu. Nuroğlu, bir süredir birlikte olduğu Berrin Ağırbaş ile sessiz sedasız evlendi. Nikahtan ilk kare geldi... İşte Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi Berrin Ağırbaş...
Yıllar önce rol aldığı Çemberimde Gül Oya ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan Mehmet Ali Nuroğlu'ndan evlilik haberi geldi.
Mehmet Ali Nuroğlu 2011 yılında Çiçek Nuroğlu ile evlenmiş ikili sessiz sedasız boşanmıştı.
Şimdilerde yeni versiyonu çekilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nde Yücel rolüne hayat veren Nuroğlu, bir süredir Berrin Ağırbaş ile ilişki yaşıyordu.
İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan ikili, bugün sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarını yayınladı.