Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl tedavisi artık evde devam ediyor
Kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil'den haber geldi. Mali hastaneden çıktı, tedavisine evde devam ediliyor.
Uzun yıllar kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in evinin banyosunda düşmesiyle yeniden hastalığı nüksetmişti. Ünlü şovmen bu nedenle 234 gün yoğun bakımda kalmış ve herkesi korkutmuştu. Rahatsızlığı hala devam eden ve zaman zaman hastaneye kaldırılan Erbil, artık evde tedavi görüyor.
3 haftada bir fizik tedavi gören Mehmet Ali Erbil, özel hemşiresiyle beraber her gün egzersiz yapmaya başladı. Tedavisi için sürekli hastaneye gitmek zorunda kalan Mali, iddialara göre geçtiğimiz ay hastaneye avukatını çağırdı ve vasiyetini yazdırdı.
Öte yandan uzun bir hastalık süreci geçiren Mehmet Ali Erbil'in sigortası artık geçerli olmadığı için hastaneye aylık 100-150 bin TL para ödüyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına yeni yıldan dileklerinden bahsederken şunları söylemişti:
"Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum."