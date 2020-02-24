Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl tedavisi artık evde devam ediyor

Uzun yıllar kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in evinin banyosunda düşmesiyle yeniden hastalığı nüksetmişti. Ünlü şovmen bu nedenle 234 gün yoğun bakımda kalmış ve herkesi korkutmuştu. Rahatsızlığı hala devam eden ve zaman zaman hastaneye kaldırılan Erbil, artık evde tedavi görüyor.