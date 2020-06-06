Mehmet Ali Erbil'in son halini kızı Yasmin Erbil paylaştı notunu da düştü
Mehmet Ali Erbil, hem kaçış sendromu hastalığı hem de koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evde geçirirken kızı Yasmin Erbil, son halini paylaştı.
Uzun senelerdir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in tedavisi Aralık 2019'dan beri evde devam ediyor. Fizik tedavi için önceden evden çıkabilen Mehmet Ali Erbil, artık koronavirüs nedeniyle hem evden çıkamıyor hem de çocuklarıyla görüşemiyordu ki hasret sona erdi.
Mehmet Ali Erbil, pandemi nedeniyle dışarı da çıkamayınca herkes, son halini merak ederken uzun bir süredir de paylaşım yapmayan kızı Yasmin Erbil, sonunda sevenlerinin merakını giderdi.
Artık zaman zaman kızlarıyla bir araya gelen ünlü şovmen, onların yaptıkları paylaşımlar sayesinde takipçileri de şovmenin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmaya başladı.
Uzun bir süredir paylaşımda bulunmayan Yasmin Erbil, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımların birinde babasıyla görüntülü konuşma yaparken çekilmiş bir kareyi paylaştı.