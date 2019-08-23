Mehmet Ali Erbil'in son hali! Seren Serengil'in çektiği videoya bakın
Hastalığı nedeniyle tek başına yürüyemeyen Mehmet Ali Erbil'in son durumunu Seren Serengil çektiği görüntülerle sergiledi.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu da nüksedince yoğun bakıma alınmış ve tam 235 gün hastanede kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda iyileşerek hastaneden çıkan Mali, herkesi sevindirmişti.
Hastaneden ayrılmasının ardından tek başına, destek almadan yürüyemeyen Mehmet Ali Erbil'den sevenlerini daha da mutlu edecek bir görüntü geldi. Erbil, 9 ayın ardından ilk kez tek başına ayağa kalktı.
Hastanede kaldığı sıralar birçok kez umutsuzluğa kapıldığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günde evinin terasından, "Allah’a şükürler olsun terasa çıkmakta varmış, teras keyfi" fotoğrafını paylaşarak sevenlerini sevindirmişti.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan ayakta durduğu bir fotoğrafını da paylaşan Mehmet Ali Erbil, "Çok şükür ayakta tek başıma durabiliyorum artık" notunu düştü. Erbil'in sevenleri fotoğrafın altına yorum yağdırdı.