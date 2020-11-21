Mehmet Ali Erbil'in son hali herkesi üzmüştü yeni fotoğraf geldi
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi.
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Kilyos'taki özel bir çiftlikte kafa dinledi.
Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan ünlü şovmene yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti. Gün boyunca çiftlikte dinlenen Erbil, orman havası aldı.
Kök hücre tedavici olmadan önce saçını da kazıtan Mehmet Ali Erbil'in son haline göre bir hayli olduğu gözlemlendi.
Öte yandan Erbil, hastalık sürecine dair 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı: