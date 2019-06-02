Mehmet Ali Erbil'in son durumu belli oldu! Doktoru tarih verdi

''Kendisi sıkılıyor ama...'': Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Kayuka, şöyle konuştu: "Mehmet Ali fizik tedaviye iyi yanıt veriyor. Kolları iyi duruma geldi. Ayaklarını atıyor ve yürüyor. Tabii ki uzun soluklu bir yürüyüş değil, kısa sürede yoruluyor ama durumu iyiye gidiyor. Uzun bir süre oldu ve hastane ortamından sıkıldı. Zaten bu kadar zaman kim kalmak ister ki hastanede? Kendisi sıkılıyor ama o da mutlu sürecin iyiye gitmesinden."