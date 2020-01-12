Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl açıklama geldi yaşam mücadelesi veriyor
Mehmet Ali Erbil, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı.
Evinde talihsiz bir kaza sonucu düşerek kaburgasını kıran, akabinde kaçış sendromu hastalığına tekrar yakalanan Mehmet Ali Erbil, yeniden hastanelik oldu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.
Maslak’taki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören ünlü şovmenin doktor kardeşi Yeşim Erbil, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:
Çok yıprandı: ''Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçış sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı.''
Yoğun bakımda: ''Birgün bile ‘ne olacak böyle’ demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur.''