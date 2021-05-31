Mehmet Ali Erbil'in programdaki partneri bomba! Yasmin Erbil sürprizi
Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil'in yeni programındaki partneri belli oldu. Yasemin Erbil sürprizi geldi.
Mehmet Ali Erbil, evinde düşüp yaralanmasının ardından sevenlerini korkutmuştu. Ünlü şovmen kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle hastanede uzunca bir süre tedavi edildi. Sağlık durumu iyiye giden Erbil, hastaneden taburcu olurken tedavisine evinde devam ediliyor.
Son dönemde özel hayatı ile gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in yeni projesine dair detaylar ortaya çıkarken yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil'in programdaki partnerinin kızı Yasmin Erbil olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Polat Yağcı, şu ifadeleri kullandı:
''Baba kızı aynı projede buluşturmak bize nasip oldu. Yepyeni bir program geliyor. Mehmet Ali Erbil seneler sonra ekranlara dönüyor hem de kızıyla birlikte. Baba-kızın buluştuğu sürpriz proje çok yakında...''
Peki, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kimdir, kaç yaşında?: Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.