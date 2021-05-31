Mehmet Ali Erbil'in programdaki partneri bomba! Yasmin Erbil sürprizi

Konuyla ilgili detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Polat Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

''Baba kızı aynı projede buluşturmak bize nasip oldu. Yepyeni bir program geliyor. Mehmet Ali Erbil seneler sonra ekranlara dönüyor hem de kızıyla birlikte. Baba-kızın buluştuğu sürpriz proje çok yakında...''