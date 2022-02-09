Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den 'kocam beni onunla aldattı' diyen ünlü fenomene onur davası
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Yasmin Erbil, kendisi hakkında 'kocam Yasmin Erbil ile birlikte oldu, beni aldattı' diyen ünlü fenomen Cansu Nur Çufalı’ya onur davası açtı.
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, “Eşim beni üç kadınla aldattı, o kadınlardan biri de Yasmin Erbil” diyen sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı’yı mahkemeye verdi.
Çufalı hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldıran Erbil, onunla birlikte katıldığı programın sunucusu Arto’ya 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Yasmin Erbil dilekçesinde onurunun ayaklar altına alındığını iddia etti.
Avukatı Şeyda Yıldırım da “Oyunculuğa yeni başlamış olan müvekkilin adının bu şekilde iftiralarla anılması, geleceği için vahim sonuçlar yaratabilmektedir. Psikolojisi bozulmakta, kişilik hakları zedelenmekte, onuru ve namusu lekelenmeye çalışılmaktadır” dedi.