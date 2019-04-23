Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yıllar sonra hayalini gerçekleştirdi
Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdayken sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla eleştiri odağı olan Yasmin Erbil'in yeni mesleği belli oldu.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları 23 yaşındaki Yasmin Erbil, bu sefer paylaştığı cesur bir pozla değil işiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda babasının durumunu anlattığı sırada gelecek hayali olarak ekranlarda yer almak istediğini söyleyen Yasmin Erbil'in projesi belli oldu.
TV100’ün Magazin Servisi Müdürü Mustafa Doğan’ın Yasmin Erbil’le yaptığı görüşmeler sonucu genç isim Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven'in sahibi olduğu 3N Medya'nın yeni TV100 kanalında magazin programıyla sunuculuk kariyerine adım atacak.
Böylelikle Okan Bayülgen'in de program yapacağı kanalda magazin haberlerini ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil sunacak.
Bir süredir özel oyunculuk ve sunuculuk dersleri alan Erbil, kanalın hafta sonları yayınlanacak magazin programlarını sunmak için kanalla anlaştı. Sosyal medyada 150 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, program için yakında kamera karşısına geçecek.