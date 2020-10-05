Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil siyah gecelikle poz verdi! Görenleri mest etti
Yasmin Erbil, bu defa siyah gecelikle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Cesur pozları görenleri mest etti.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın 24 yaşındaki kızları Yasmin Erbil cesur pozları ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Genç güzel paylaşımları ile magazin gündeminde sürekli yer alıyor.
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Geçtiğimiz aylarda tatile çıkan Yasmin Erbil sosyal medya üzerinden kendine gelen kötü yorumlara sitem etmiş "Yaz geldi, herkes bikini ve mayo giyiyor. Beni niye eleştiriyorsunuz, anlayamadım? demişti.
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Bikinili paylaşımları abartılı bulunması genç güzeli epey kızdırmıştı.
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Mehmet Ali Erbil kızına, "Aşkım kolay gelsin. Baban gibi hep böyle kendin ol" sözleriyle destek olmuştu.
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