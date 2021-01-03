Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil göğüs dekoltesi sansürü bozdu! Son pozuyla nefes kesti
Mehmet Ali Erbil tarafından dekolte sansürüne uğrayan Yasmin Erbil, kendisi de dekoltesini sansürlemeye başlamıştı. Son pozuyla genç güzel kuralı bozdu.
Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil çiftinin 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda genç güzel babasının dekoltesine uyguladığı sansürle olay olmuştu.
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Kızının doğum gününde aylar sonra ayakta görüntülenen Erbil'in, kızının dekoltesini sansürlemesi çok konuşulmuştu.
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Babası dekoltesini sansürleyince Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde paylaştığı göğüs dekolteli pozunu sansürlemişti.
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Yaklaşık 250 bin takipçisi bulunun Yasmin Erbil son pozlarıyla dekolte sansürü bozdu.
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