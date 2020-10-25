Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil derin dekoltesiyle nefes kesti! Annesi bakın ne yazdı
Yasmin Erbil, kırmızı bluzuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Cesur pozları görenleri mest etti.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın 24 yaşındaki kızları Yasmin Erbil cesur pozları ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Genç güzel paylaşımları ve aşk hayatıyla sıkça magazin gündeminde yer almayı başarıyor.
Geçtiğimiz haftalarda fenomen Ali Biçim'le görüntülenen Yasmin Erbil'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Biçim ve Erbil ikilisinin arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.
Bu sefer de başka bir erkekle görüntülenen Erbil, geçtiğimiz gün Ali Bey'le görüntülendiniz sorusuna "Evet bu gün de başka bir erkek arkadaşım" diyerek alaylı şekilde gülerek geçiştirmişti.
Yasmin Erbil'in uzun zamandır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesinden dolayı 1 yılı aşkın süredir tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'e rağmen sürekli gezdiği yönündeki eleştirilere "Ne yapalım, ölelim mi?" demesi herkesi şaşırtmıştı.