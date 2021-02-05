Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil dekolte sansürünü es geçti!

Erkek arkadaşıyla Arnavutköy'de görüntülenen Yasmin Erbil, basın mensuplarını görünce "Pardon kimi çekiyorsunuz? Kime benzettiniz ki beni?” sözleriyle muhabirleri yanıltmaya çalıştı. Basın mensuplarının "Geçen gün Etiler’de aynı şeyi söylediniz. Benzettik diye özür dilemiştik. Bu kez kandıramazsınız" demesiyle Erbil kahkaha atmıştı.