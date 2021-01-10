Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil cesur pozuyla nefes kesti! Takipçilerini büyüledi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın 24 yaşındaki kızları Yasmin Erbil cesur pozları ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Genç güzel paylaşımları ve aşk hayatıyla sıkça magazin gündeminde yer almayı başarıyor.
Geçtiğimiz aylarda fenomen Ali Biçim'le görüntülenen Yasmin Erbil'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Biçim ve Erbil ikilisinin arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.
Doğum gününde dekoltesi babası Mehmet Ali Erbil'in sansürüne uğrayan Yasmin Erbil bazı paylaşımlarda dekoltesini sansürlemesi dikkatlerden kaçmamıştı.
Geçtiğimiz hafta hikayesinde paylaşım yapan genç güzelin dekolteli pozunu sansürlemeden paylaşmıştı.