Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bayram pozuyla olay oldu pembe minili paylaşım

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erbil, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından pek çok ünlü isim gibi soluğu tatilde aldı.