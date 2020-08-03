Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bayram pozuyla olay oldu pembe minili paylaşım
Yasmin Erbil, bu defa pembe elbisesiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Erbil'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erbil, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından pek çok ünlü isim gibi soluğu tatilde aldı.
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Tatilden paylaştığı bikinili kareleri ile sık sık magazin gündeminde yer alan Yasmin Erbil, son olarak pembe elbisesiyle çekilmiş pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
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Yasmin Erbil'in söz konusu paylaşımına 10 binin üzerinde beğeni gelirken, bayramda yapılan bu paylaşım bazı takipçileri tarafından "Bayram şekeri" şeklinde yorumlandı.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yasmin Erbil, cesur paylaşımları sebebiyle eleştirilince kızdı sosyal medya hesabından bu eleştirilere cevap verdi.
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