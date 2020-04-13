Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasının tişörtünü giydi 'Babamı özledim'
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, karantina paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak babasının tişörtünü giyip paylaştı.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, koronavirüs salgını sebebiyle kendisini evde annesiyle beraber karantinaya aldı. 'Evde kal' çağrılarına uyan Erbil, karantina günlerinde adından sosyal medya paylaşımlarıyla söz ettiriyor.
Son olarak ise Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını özlediğini dile getirdi. Mehmet Ali Erbil'in tişörtünü giyen ve ayna karşısında poz veren Erbil, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
''Babamı çok özledim, onun tişörtünü giydim. Görüntülü konuşuyoruz sürekli. Şu günler bitsin artık.''
Öte yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Kardeşlerinle aran nasıl? 'Annemle babam keşke hala evli olsaydı' diyor musun?" sorusuna şu yanıtı vermişti: