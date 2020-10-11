Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'baban hastayken geziyorsun' diyenlere verdiği yanıt şok etti
Önceki akşam bir erkek arkadaşıyla mekandan çıkarken görüntülenen Yasmin Erbil, uzun süredir tedavi gören babasıyla ilgili soruya verdiği cevapla pes dedirtti.
Arnavutköy'de Uçankuş'un objektifine yakalanan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Arnavutköy'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Genç güzel Erbil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Geçtiğimiz gün fenomen Ali Biçim'le görüntülenen Yasmin Erbil'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Biçim ve Erbil ikilisinin arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.
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Bu sefer de başka bir erkekle görüntülenen Erbil, geçtiğimiz gün Ali Bey'le görüntülendiniz sorusuna "Evet bu gün de başka bir erkek arkadaşım" diyerek alaylı şekilde güldü.
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