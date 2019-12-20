Mehmet Ali Erbil'ın kızı Sezin Erbil'den ilk paylaşımlar! Zorlu bir doğum yaşadım
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil doğum yaptı. Anne olan Erbil'den ilk paylaşımlar geldi.
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in, Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'ndan dünyaya gelen kızı Sezin Erbil doğum sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak bebeği hakkında bilgi verdi.
Dokuz yıl önce Evren Yazgan ile nikah masasına oturan Sezin Erbil özel bir hastanede doğum yaptı. Erbil sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Elisa'nın durumu hakkında bilgi verdi.
Sezin Erbil, "Şükürler olsun kızımız Elisa'yı kucağımıza aldık. 12 saat süren zorlu bir normal doğum yaşadım ama sonu güzel oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Sezin-Evren Yazgan..." cümlelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda hamilelik süreci hakkında sevenlerine bilgi veren Sezin Erbil: "Hamile olduğumu öğrendiğimiz gün... Çok şükür 9 yıllık evliyiz ve çocuk fikrine uzak bir çifttik ama babamın hastalığından sonra ‘bir evladımız olmalı’ dedim ve çok şükür Allah nasip etti. Hem de kız... Bu fotoğraf yaklaşık bir ay önce çekildi, o zaman karnım daha minikti; kalbimdeki heyecan ise çok büyük." ifadelerini kullandı.