Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı

Şimdiye kadar Sezin Erbil, sosyal medyada kızı Elisa'yı hiç paylaşmamıştı ta ki dedesi Mehmet Ali Erbil paylaşana kadar. Yeni anne Sezin Erbil, kızı Elisa'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı ve şunları yazdı: