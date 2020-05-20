Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz ocak ayında kızı Elisa'yı kucağına aldı. Erbil, ilk kez kızının yüzünü Instagram'da paylaştı.
Mehmet Ali Erbil'in, Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'ndan dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz ocak ayında anne olmanın heyecanını yaşadı ve kızı Elisa'yı kucağına aldı. Karantina günleri sebebiyle Mehmet Ali Erbil de evden çıkamadığı ve kimseyle görüşemediği için torununu yalnızca telefondan görebiliyor.
Şimdiye kadar Sezin Erbil, sosyal medyada kızı Elisa'yı hiç paylaşmamıştı ta ki dedesi Mehmet Ali Erbil paylaşana kadar. Yeni anne Sezin Erbil, kızı Elisa'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı ve şunları yazdı:
"Dedesi istemiş paylaşmış... Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem, kendisi ileride rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına... Tv'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim, tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim... İşte benim ÖMRÜM"
Erbil, kızının fotoğrafının altına yaptığı açıklamanın ardından şimdiye kadar kızı Elisa'nın fotoğrafını paylaşmama nedeninin nazardan olmadığını anlattı.