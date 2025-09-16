Mehmet Ali Erbil'in evliliği sorulan Nergis Kumbasar'dan sert yanıt
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan 28 Ağustos'ta sade bir törenle evlendi. Çiftin arasındaki 42 yaş farkı sürekli gündemde yer alırken Erbil'in eski eşi, oyuncu Nergis Kumbasar'a bu evlilikle ilgili soru yöneltildi. Kumbasar'ın soruya tepkisi sert oldu.
Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan (26) ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturmuştu.
Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları; Sezin Erbil,Yasmin Erbil, Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katılmıştı.
Nikâhın ertesi sabahı ise Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak, izleyicilerden takı niyetine para toplaması çok konuşulmuştu.
Eski eşi ile ara ara görüştüğü bilinen Nergis Kumbasar'a önceki gün Mehmet Ali Erbil'in evliliği soruldu.