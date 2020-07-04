Mehmet Ali Erbil'in eski eşine sapık şoku! 'Benim olmazsan kalbini sökerim'
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, evini gözetleyerek kendisine tehdit mesajları atan saplantılı hayranından şikayetçi oldu.
İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, saplantılı hayran şoku yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde birkaç kez evinin etrafından bir kişinin dolaştığını fark eden Coşkun, evinin gözetlendiğini fark etti. Aynı kişinin kendisine mesaj attığını gören Coşkun, soluğu karakolda aldı.
vini gözetleyen kişinin sosyal medyadan kendisine mesaj attığını gören Coşkun, büyük panik yaşadı. Sabah'ın haberine göre, saplantılı hayran mesajında şunları yazdı:
"Benim olacaksın. Benim olmazsan seni öldürürüm, bacaklarını kırar kalbini sökerim. Benimle aynı yastığa baş koyacaksın, benim olana kadar sağında solunda her yerinde ben olacağım. Nefesin kadar yakın olacağım"
Mesajlar sonrası büyük panik yaşayan ünlü isim polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yine bir gün ablasıyla sahilde yürüyüşe çıkan Coşkun, peşinde evini gözetleyen şahsı gördü.