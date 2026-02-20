Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan'dan tesettür kararı! Oruç tutup teravihe gitti
Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan tesettüre girdiğini açıkladı. Ramazan ayında oruç tuttuğunu ve teravih namazına gittiğini belirten Ceylan’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 46 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan her yaptığıyla çok konuşuluyor. Tesettür kararı alan Gülseren Ceylan, Ramazan’daki ibadetlerini takipçileriyle paylaştı. Paylaşımları magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, tesettürlü hali kısa süre içinde beğeni ve yorum rekoru kırdı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda hayatını Gülseren Ceylan ile birleştirmiş ve bu evlilik magazin gündeminde yer almıştı.
Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Gülseren Ceylan, yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tesettüre giren Ceylan, paylaşımlarının altına, "Çok şükür, böyle görmek de varmış kendimi." notunu ekledi.