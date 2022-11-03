Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Ronaldo ile konuştuğunu sandı bir de bu anları kaydedin dedi!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu aralar Tiktok'ta çok zaman geçiriyor. Canlı yayınlara katılan Erbil'in insanlardan para toplamaya çalıştığı iddaları ortaya atılmıştı. Erbil'in Tiktok macerası, trollenince fena tökezledi. Karşısında Ronaldo var sanan çok heyecanlandı.
Tiktok uygulamasını kullanan ünlüler arasına Mehmet Ali Erbil de katılmıştı. Geçtiğimiz aylarda Canlı yayın yaptığı kadına söylediği sözler yüzünden gündeme gelen Erbil, bu sefer kandırılmasıyla gündemde yer aldı.
Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sanan Mehmet Ali Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı. Yayını izleyenler yazsa da, Erbil kandırıldığını hala anlamadı.
Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'yu karşısında görünce çok heyecanlanan Erbil'in bu halleri izleyenleri gülümsetti. Erbil, Ingilizce konuşmaya çalıştı.
TikTok'ta yaptığı canlı yayınlarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, son yaptığı yayında Ronaldo ile konuştuğunu zannetti ama gerçek bambaşka çıktı.