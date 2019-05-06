Mehmet Ali Erbil'i boşayan Sedef Altuntaş yıllar sonra ortaya çıktı ikinci eşine bakın
Aylardır yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in 2001-2003 yılları arasında arasında evli kaldığı Sedef Altuntaş'ın, geçtiğimiz ay evlendiği bilgisi edinildi.
Mehmet Ali Erbil ile 2001 yılında evlenip 2003 yılında boşandıktan sonra yıllardır ortalarda gözükmeyen Sedef Altuntaş'ın herkesten gizlice evlendiği öğrenildi. Ekranlardan uzak bir şekilde yaşamına devam eden Altuntaş'ın, geçtiğimiz aylarda aile arasında yapılan bir törenle ikinci kez nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.
2000'li yıllarda o dönem birlikte olduğu Nefise Karatay ile evliliğin eşiğinden dönen şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 haftalık ilişkisinin ardından Sedef Altıntaş ile nikah masasına oturmuş, ancak 1.5 yıl evli kaldıktan sonra Altuntaş boşanmak istemişti. Çünkü Mehmet Ali Erbil, Altuntaş'ı, Tuğba Coşkun adlı bir isimle aldatmıştı.
Altuntaş, kendisini aldatan Mehmet Ali Erbil hakkında yıllar önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Boşanmamızın en önemli sebebi Mehmet Ali'nin Tuğba Coşkun adlı kadınla ilişkisi. Hiçbir kadın, hele benim gibi söylenti çıkmasın diye evden bile çıkmayan bir kadın, aldatılmayı kabul etmez. Aksi halde boşanmak için bu kadar diretmezdim, onu çok sevdiğim için 21 yaşımdan beri bir sürü sıkıntıya katlandım."
Hamile olduğu için mi evlendi?: Son olarak bir Instagram hesabında paylaşılan görüntülere göre Sedef Altuntaş'ın ikinci kez evlendiği ortaya çıktı. Ayrıca Altuntaş'ın 10 haftalık hamile olduğu iddiaları ise çeşitli haber sitelerinde dolaşmaya başladı.