Mehmet Ali Erbil'i boşayan Sedef Altuntaş yıllar sonra ortaya çıktı ikinci eşine bakın

Altuntaş, kendisini aldatan Mehmet Ali Erbil hakkında yıllar önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Boşanmamızın en önemli sebebi Mehmet Ali'nin Tuğba Coşkun adlı kadınla ilişkisi. Hiçbir kadın, hele benim gibi söylenti çıkmasın diye evden bile çıkmayan bir kadın, aldatılmayı kabul etmez. Aksi halde boşanmak için bu kadar diretmezdim, onu çok sevdiğim için 21 yaşımdan beri bir sürü sıkıntıya katlandım."