Mehmet Ali Erbil'den şoke eden sözler! "Peygamber soyundan geliyorum"

"PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYORSUNUZ" YORUMU

Sunucu Nil Gülsüm'ün "O halde siz de peygamber soyundan geliyorsunuz" sözleri üzerine Erbil'in bu görüşü onaylaması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil'in kökenleri Irak'a dayanmaktadır. Dedesi Kürt Şeyh Es'edê Erbîlî 1835 yılında Irak'ın Erbil ilinde doğmuştur.

Babası ünlü oyuncu Saadettin Erbil'dir. Erbil ailesinin geçmişine dair daha önce de "dedesinin Menemen olaylarıyla ilgisi olduğu" gibi çeşitli tarihi iddialar magazin basınında yer bulmuştu; ancak "Peygamber soyu" iddiası bizzat kendisi tarafından ilk kez bu kadar net bir şekilde dile getirildi.