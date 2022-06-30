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Mehmet Ali Erbil'den özel hastane sitemi

Mehmet Ali Erbil'den özel hastane sitemi

Bir süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden ve hastalığı atlatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gittiği özel hastanede sadece 2 dakika süren muayene için istenilen ücrete katıldığı televizyon programında isyan etti.

Mehmet Ali Erbil'den özel hastane sitemi

Sırtında çıkan sivilceye benzer yağ bezesini doktora göstermek isteyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, istenilen ücrete sitem etti.

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Mehmet Ali Erbil'den özel hastane sitemi

"Sağlık Bakanı dünyada olmayacak reformlar yaptı. Allah beni devlet hastanesine düşürseydi bunların hiçbiri başıma gelmezdi" şeklinde konuşan Mehmet Ali Erbil, devlet hastanelerindeki gelişmişliğe vurgu yaptı.

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Mehmet Ali Erbil'den özel hastane sitemi

Ünlü şovmen önceki gün sırtında çıkan yağ bezesini göstermek için İstanbul'daki bir özel hastaneye gitti. Mehmet Ali Erbil, 2 dakikalık muayene için 1.300 TL ödedi.

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Mehmet Ali Erbil'den özel hastane sitemi

Yaşadığı bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Mehmet Ali Erbil, katıldığı magazin programında şu ifadeleri kullandı:

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