Mehmet Ali Erbil'den özel hastane sitemi
Bir süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden ve hastalığı atlatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gittiği özel hastanede sadece 2 dakika süren muayene için istenilen ücrete katıldığı televizyon programında isyan etti.
Sırtında çıkan sivilceye benzer yağ bezesini doktora göstermek isteyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, istenilen ücrete sitem etti.
"Sağlık Bakanı dünyada olmayacak reformlar yaptı. Allah beni devlet hastanesine düşürseydi bunların hiçbiri başıma gelmezdi" şeklinde konuşan Mehmet Ali Erbil, devlet hastanelerindeki gelişmişliğe vurgu yaptı.
Ünlü şovmen önceki gün sırtında çıkan yağ bezesini göstermek için İstanbul'daki bir özel hastaneye gitti. Mehmet Ali Erbil, 2 dakikalık muayene için 1.300 TL ödedi.
Yaşadığı bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Mehmet Ali Erbil, katıldığı magazin programında şu ifadeleri kullandı: