Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber! Kızı Yasmin Erbil'den olay paylaşım

Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber! Kızı Yasmin Erbil'den olay paylaşım

Yasmin Erbil, uzun zamandır tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve müjdeli haberi verdi.

Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber! Kızı Yasmin Erbil'den olay paylaşım - Sayfa 1

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in 7 aydır tedavi gördüğü hastaneden ne zaman taburcu olacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Mehmet Ali Erbil'in haziran ayının son günlerinde taburcu edileceği konuşuluyor.

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Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber! Kızı Yasmin Erbil'den olay paylaşım - Sayfa 2

Babasıyla birlikte dün çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil, "Babam geliyor az kaldı" notunu düştü.

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Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber! Kızı Yasmin Erbil'den olay paylaşım - Sayfa 3

Yasmin Erbil'in bu paylaşımı ünlü şovmenin hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Mehmet Ali Erbil'in hayranları ünlü şovmenin yeniden kameralar karşısına geçeceği günü iple çekiyor.

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Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber! Kızı Yasmin Erbil'den olay paylaşım - Sayfa 4

Öte yandan Yasmin Erbil, son verdiği röportajda ''Babam gibi bir erkeği hiç beğenmem. Mesela bir ortamda babam gibi çok karizmatik, esprili, masadaki herkesin onunla ilgilendiği bir tip varsa ben hiç ona bakmam. Onunla ancak arkadaş olurum. Daha ağırlığı olan, ilgisini hemen belli etmeyen, ağırbaşlı ve güçlü erkeklerden hoşlanıyorum.'' ifadeleri kullanmıştı.

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