Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber! Kızı Yasmin Erbil'den olay paylaşım

Öte yandan Yasmin Erbil, son verdiği röportajda ''Babam gibi bir erkeği hiç beğenmem. Mesela bir ortamda babam gibi çok karizmatik, esprili, masadaki herkesin onunla ilgilendiği bir tip varsa ben hiç ona bakmam. Onunla ancak arkadaş olurum. Daha ağırlığı olan, ilgisini hemen belli etmeyen, ağırbaşlı ve güçlü erkeklerden hoşlanıyorum.'' ifadeleri kullanmıştı.